* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 16 августа, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В результате ожесточённого боя между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и силами Фронта национального сопротивления Афганистана шесть радикалов убиты, двое ранены. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Боестолкновения начались в 01:00 16 августа в селе Анджирестан уезда Ишкамиш, а также в уезде Чал и продолжались до 02:00.

Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.

Следует отметить, что за последние две недели силы Фронта национального сопротивления осуществили несколько операций и обстрелов в уезде Фархар провинции Тахар. По словам бойцов фронта, в результате этих операций талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понесли большие потери.