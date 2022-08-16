Оренбург, , 12:10 — REGNUM В Оренбургской области с начала года в водоёмах утонули 33 человека, сообщили 16 августа в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пляж Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Основными причинами гибели людей на воде названы купание в незнакомых местах, состояние алкогольного опьянения и оставление детей без присмотра. Среди погибших с начала года числится семеро несовершеннолетних.

Оренбуржцев призывают выбирать для купания санкционированные места отдыха. Анализ происшествий на водоёмах показал, что практически все они случаются на нелегальных пляжах.