Оренбург, 16 августа, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Оренбургской области с начала года в водоёмах утонули 33 человека, сообщили 16 августа в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пляж

Основными причинами гибели людей на воде названы купание в незнакомых местах, состояние алкогольного опьянения и оставление детей без присмотра. Среди погибших с начала года числится семеро несовершеннолетних.

Оренбуржцев призывают выбирать для купания санкционированные места отдыха. Анализ происшествий на водоёмах показал, что практически все они случаются на нелегальных пляжах.