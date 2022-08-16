Улан-Удэ, , 12:10 — REGNUM Жителей Бурятии предупредили о похолодании в ближайшие дни. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятского гидрометцентра.

Заморозки. Осень Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По данным синоптиков, 17–18 августа местами по республике ожидаются кратковременные дожди и грозы. Утром возможны туманы. Ветер в некоторых районах усилится до 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью 17 августа опустится до 8-13, местами до 1-6 градусов тепла. В ночь на 18 августа по Баунтовскому района столбик термометра опустится до 2 градусов мороза. Днём — от 11-16 до 19-24 градусов выше ноля.