Красноярск, , 12:13 — REGNUM Третий арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитража Красноярского края, по которому у компании «Норникель» истребовали, как из чужого незаконного владения, 11 объектов инфраструктуры, в том числе железнодорожный вокзал в Норильск и мост через реку Норильская. Постановление вступило в законную силу с момента его принятия, но может быть обжаловано в течение двух месяцев, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на материалы суда.

Истцом в споре за активы в Красноярском крае выступила Западно-Сибирская транспортная прокуратура, посчитавшая, что был нарушен законный порядок приватизации государственного имущества.

Напомним, горно-металлургическая компания «Норильский никель» олигарха Владимира Потанина не в первый раз стала фигурантом судебного спора, связанного с претензиями надзорной инстанции. До этого прокуратура истребовала у компании 30 причалов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также Генпрокуратура России за последнее время изъяла через суд в пользу государства акции трёх крупных российских предприятий, каждое из которых по-своему уникально. Речь идёт о «Башкирской содовой компании», алтайском «Кучуксульфате» и «Соликамском магниевом заводе» из Пермского края.