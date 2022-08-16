Москва, , 12:09 — REGNUM Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал жителей страны соблюдать масочный режим в общественных местах и пройти ревакцинацию на фоне подъёма уровня заболеваемости COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас идёт период подъёма заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, очередной этап, поэтому очень важно, чтобы сегодня мы всё-таки соблюдали масочный режим в общественных местах и своевременно ревакцинировались», — цитирует министра ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова заявила, что клинические исследования препарата от COVID-19 «Мир-19» для амбулаторного применения завершились, в конце августа он может выйти на рынок.

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