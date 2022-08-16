Дзюба может перейти в турецкий клуб «Адана Демирспор»
Адана, Турция, 16 августа, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Российский нападающий Артём Дзюба может стать игроком турецкого футбольного клуба «Адана Демирспор». Об этом 16 августа сообщил журналист Ягыз Сабунчуоглу в Twitter.
Вячеслав Евдокимов
Артем Дзюба
Отмечается, что клуб сделал Дзюбе официальное предложение о контракте. 33-летний футболист в настоящее время находится в статусе свободного агента.
После двух туров сезона 2022/23 турецкой Суперлиги «Адана Демирспор» идёт на первом месте. В команде выступают итальянский нападающий Марио Балотелли и экс-защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий, а главным тренером является Винченцо Монтелла.
Напомним, в 2022 году у Дзюбы истёк срок контракта с «Зенитом», после чего он остался без клуба.