Адана, Турция, 16 августа, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Российский нападающий Артём Дзюба может стать игроком турецкого футбольного клуба «Адана Демирспор». Об этом 16 августа сообщил журналист Ягыз Сабунчуоглу в Twitter.

Вячеслав Евдокимов Артем Дзюба

Отмечается, что клуб сделал Дзюбе официальное предложение о контракте. 33-летний футболист в настоящее время находится в статусе свободного агента.

После двух туров сезона 2022/23 турецкой Суперлиги «Адана Демирспор» идёт на первом месте. В команде выступают итальянский нападающий Марио Балотелли и экс-защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий, а главным тренером является Винченцо Монтелла.

Напомним, в 2022 году у Дзюбы истёк срок контракта с «Зенитом», после чего он остался без клуба.