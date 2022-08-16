Краснодар, 16 августа, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Краснодарском крае у здания прокуратуры обнаружили тело экс-главы Гулькевичского района. Предположительно, причина смерти — самоубийство. Об этом сообщают местные интернет-издания и телеграм-каналы.

Александр Комаров ИА REGNUM Прокуратура

По некоторым данным, причиной суицида могло стать уголовное преследование бывшего чиновника по двум статьям УК РФ — о мошенничестве и оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. В июле суд вернул материалы уголовного дела в прокуратуру в связи с тем, что обвинительное заключение было составлено с нарушениями.

Мужчина также оставил предсмертную записку, в которой упоминается некая предпринимательница, обвинявшая чиновника в вымогательстве.

ИА REGNUM пока не располагает официальной информацией по данному инциденту.