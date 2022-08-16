Таллин, , 12:18 — REGNUM Танк Т-34, стоявший в Нарве в качестве памятника, перевезут в Эстонский военный музей в посёлке Виймси под Таллином. Такое решение приняло правительство Эстонии, сообщает 16 августа ERR.

Танк Т-34 Алексей Колчин © ИА REGNUM

В музее заявили о готовности принять советский танк Т-34 и, «если всё пойдёт хорошо», установить его в ближайшие выходные. По словам руководителя музея Хеллара Лилля, если состояние танка позволит, все посетители смогут осмотреть его в обычные часы работы в ангаре для тяжёлой техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа в эстонском городе Нарва демонтировали памятник советскому танку Т-34.

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