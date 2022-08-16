Варшава, 25 февраля, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Представители Исследовательского агентства Inquiry провели опрос среди жителей Польши на предмет страха заразиться коронавирусной инфекцией. Выяснилось, что население страны стало существенно меньше бояться SARS-CoV-2 по сравнению с январскими показателями аналогичного исследования. Результаты опубликованы 25 февраля на портале Medonet.pl.

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Так, страх заразиться коронавирусной инфекцией впервые с начала пандемии выразили меньше половины опрошенных — всего 45%, хотя еще в январе текущего года их было 59%. В то же время об отсутствии таких опасений заявили 43% респондентов (ранее их было около 30%). Остальные не смогли дать однозначный ответ.

Меньше всего бояться вируса люди в возрасте от 25 до 34 лет — всего 21%, хотя в январе текущего года 34% представителей данной категории населения указывали на опасения им заразиться.

Опрос был проведен 15−21 февраля текущего года. В нем приняли участие 700 взрослых жителей Польши из разных регионов.