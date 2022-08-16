Орел, 16 августа, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Кровля обрушилась у спортивного зала филиала техникума агробизнеса в Болхове Орловской области. Об инциденте, произошедшем 13 августа, в соцсетях 15 августа сообщил губернатор Андрей Клычков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Обрушение кровли

«В воскресенье посетил Болховский техникум агробизнеса и сервиса, в котором произошло разрушение кровли», — сообщил губернатор.

Глава региона уточнил, что на место направлена комиссия, которая оценит повреждения и их последствия, после чего будут приняты меры по их устранению.

Между тем, местные СМИ сообщают, что разрушение кровли происходило в течение нескольких дней.