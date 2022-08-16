Челябинск, 16 августа, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В Челябинске планируется продлить выделенную полосу для общественного транспорта. Об этом заявил журналистам замглавы областного миндортранса Александр Егоров.

Krd.ru Выделенная полоса

Новые выделенки будут созданы к концу августа. Общая их протяжённость составит 3,8 км.

Ранее в городе уже были созданы обособленные полосы. А всего до конца 2023 года здесь предстоит обустроить 40 км выделенных линий. Это делается в рамках реформы общественного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Челябинск получил новые низкопольные автобусы. А к концу 2022 года в город поступит 30 низкопольных трамваев.