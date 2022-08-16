Таллин, , 12:06 — REGNUM Правительство Эстонии приняло решение о переносе военных памятников советского периода из публичного пространства Нарвы в другие регионы страны. Так, танк Т-34 будет доставлен в Эстонский военный музей, сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

Решение аргументировано тем, что музей целенаправленно занимается сохранением, исследованием и представлением военной истории и культурного наследия Эстонии.

Премьер-министр Кая Каллас заявила, что после 24 февраля 2022 года военные памятники Советского Союза перестали быть только проблемой местных властей и правительству пришлось вмешаться.

«Мы приняли решение о переносе военных памятников Советского Союза из публичного пространства в Нарве. Танк Т-34 будет перемещен в Эстонский военный музей», — объявила Каллас.

Как сообщало ИА REGNUM, к полудню вторника, 16 августа, советский памятник в Нарве — танк Т-34 был демонтирован с постамента и увезен в неизвестном направлении, никаких ЧП не отмечено, полиция ввела комендантский час возле бывшего памятника.

Местные власти и жители Нарвы выступали категорически против демонтажа. Возле памятника дежурили активисты, проходил сбор подписей в защиту монумента.

Эстонский военный музей (Музей генерала Лайдонера) расположен под Таллином в Виймси.