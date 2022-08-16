Москва, , 12:06 — REGNUM Очень популярно министр обороны России Сергей Шойгу объяснил на Х Московской конференции по безопасности, что концепция однополярного мира себя изжила, отметил лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Леонид Слуцкий Zhirinovskiy2012.ru

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«Окончательно ее «похоронит» спецоперация РФ на Украине, где коллективный Запад пытается яростно противостоять России, цепляясь за призрачную гегемонию», — убежден Слуцкий.

Против российской армии и вооруженных сил ДНР и ЛНР сегодня воюют наемники из большинства стран НАТО, продолжается накачка преступного киевского режима вооружениями, а самим украинцам была уготована, как сказал президент России Владимир Путин, роль «пушечного мяса».

«Всю ответственность за гибель мирного населения в Донбассе несут не только представители неонацисткой хунты в Киеве, но и их покровители на Западе», — резюмировал Слуцкий в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что цели спецоперации на Украине, поставленные Россией, будут достигнуты, и в НАТО это прекрасно знают.

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