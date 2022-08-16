Москва, , 12:06 — REGNUM Объём совокупного государственного долга России в середине 2023 года может впервые за 20 лет достичь 25% ВВП, к концу 2024 года — 30-35%. Об этом сегодня, 16 августа, заявил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов, передают РИА Новости.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его мнению, Минфин РФ не выйдет на долговой рынок в 2022 году. Скорее всего, Минфин выйдет на рынок внутренних заимствований в 2023 году, когда ставки по ОФЗ будут около 6%.

«В настоящее время у Минфина есть другие возможности — в результате пересмотра бюджетного правила возможности для инвестирования из ФНБ могут быть расширены, поэтому ему необязательно выходить на долговой рынок», — считает Сухов.

Как сообщало ИА REGNUM, объём внешнего долга России по состоянию на 1 июля составил $472,8 млрд.

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