Москва, 16 августа, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Объём совокупного государственного долга России в середине 2023 года может впервые за 20 лет достичь 25% ВВП, к концу 2024 года — 30-35%. Об этом сегодня, 16 августа, заявил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов, передают РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По его мнению, Минфин РФ не выйдет на долговой рынок в 2022 году. Скорее всего, Минфин выйдет на рынок внутренних заимствований в 2023 году, когда ставки по ОФЗ будут около 6%.

«В настоящее время у Минфина есть другие возможности — в результате пересмотра бюджетного правила возможности для инвестирования из ФНБ могут быть расширены, поэтому ему необязательно выходить на долговой рынок», — считает Сухов.

Как сообщало ИА REGNUM, объём внешнего долга России по состоянию на 1 июля составил $472,8 млрд.

Читайте подробнее: Внешний долг России за I полугодие 2022 года сократился на 1,9%