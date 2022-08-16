Санкт-Петербург, , 12:15 — REGNUM Жители Санкт-Петербурга в июле 2022 года увеличили покупки новых автомобилей из салонов. Об этом сообщили 16 августа в пресс-службе группы компаний «Прагматика».

Автомобили Дарья Драй © ИА REGNUM

Число сделок по приобретению новых автомобилей возросло в июле на 18% по сравнению с первым месяцем лета. Такой показатель роста стал лучшим за последние пять лет. Драйвером продаж стали автомобили марки LADA.

На то, что петербуржцы стали чаще покупать машины в салонах, повлияли сразу несколько факторов. Среди них, например, госпрограмма по субсидированию затрат на покупку личного транспорта в кредит. Благодаря такой возможности жители Северной столицы на 50% чаще стали покупать автомобили LADA, по сравнению с июнем.

Также на рост количества сделок на первичном авторынке повлияло снижение Банком России ключевой ставки до 8%. При этом по параллельному импорту между дилерами усилилась конкуренция. Они заинтересованы в удержании клиентов.

На фоне положительной тенденции упали цены на подержанные транспортные средства. В июле их стоимость сократилась в среднем на 15-30% по сравнению с июлем.

Отметим, что, по прогнозам аналитиков, в августе спрос на новые автомобили может возрасти более чем на 25%.