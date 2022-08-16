Москва, , 12:05 — REGNUM Законопроекты, дающие волонтерам возможность оставаться на связи и не думать о расходах на нее, внесены в Госдуму группой парламентариев во главе с первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком, передает корреспондент ИА REGNUM 16 августа.

Волонтёр Дарья Антонова © ИА REGNUM

Поправки предлагается внести в федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» и Налоговый кодекс РФ.

Авторы отмечают, что документы направлены на нормативную правовую регламентацию права волонтеров на получение поддержки в форме предоставления оплаты услуг связи и включение данного вида доходов физических лиц в перечень доходов, не подлежащих налогообложению налогом на доходы физических лиц, наравне с остальными доходами, полученными в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является безвозмездное выполнение работ, оказание услуг.

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