Тюмень, 16 августа, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В Тюмени повышение стоимости питания для родителей с 1 сентября 2022 года не планируется. Об этом заявила депутат Тюменской городской думы Елена Бойко.

Екатеринбург.рф Школьное питание

«И это притом, что даже Роспотребнадзор рекомендовал пересмотреть стоимость питания в школьных столовых. Санитарные врачи аргументировали свое предложение тем, что комбинаты стали экономить из-за подорожания продуктов, и это сказалось на качестве блюд», — цитирует Елену Бойко информационно-аналитический отдел Тюменской городской думы.

По словам Елены Бойко, часть возросших расходов правительство Тюменской области взяло на себя, увеличив финансирование организации школьного питания и дополнительно выделив на эти цели свыше 15,5 миллиона рублей.

«Питание в начальных классах остаётся бесплатным. Для остальных, за исключением льготной категории учеников, — его стоимость составит 1520 рублей в месяц», — отметила Елена Бойко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кургане с 1 сентября и до конца 2022 года будет продолжено бесплатное питание определённых категорий школьников с увеличением суммы на одного учащегося, что позволит включить в рацион младших школьников фрукты и соки.