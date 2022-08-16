Лхаса, Китай, , 12:04 — REGNUM За последние 30 лет более 30 000 пациентов с катарактой в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая получили бесплатные операции, финансируемые Фондом развития Тибета, передает 16 августа газета China Daily.

Тибетская благотворительная группа заявил, что, чтобы помочь пациентам с катарактой восстановить ясное зрение, фонд с 1993 года проводит общественную благотворительную деятельность в регионе, предоставляя пациентам с катарактой в отдаленных и менее развитых районах бесплатное удаление катаракты и имплантацию интраокулярных линз.

Расположенный на Тибетском нагорье, известном как «крыша мира», китайский Тибет является домом для многих фермеров и скотоводов, страдающих от различных глазных заболеваний из-за большой высоты проживания, разреженного воздуха и интенсивного ультрафиолетового излучения, причем наиболее распространенной является катаракта.

Основанный в 1987 году, Фонд развития Тибета в последние годы занимается предоставлением медицинского оборудования больницам, финансированием лечения болезни Кашин-Бека и улучшением условий жизни людей. Он внес большой вклад в здоровье тибетских фермеров и скотоводов.