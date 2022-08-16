Уфа, , 12:07 — REGNUM Бойцы башкирского батальона имени Героя России, гвардии майора Александра Доставалова в самое ближайшее время будут выдвигаться для выполнения боевых задач. Об этом 16 августа сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Очень простые хорошие люди там. Кто-то с боевым опытом, кто-то приобретает опыт сейчас. Техника хорошая у них уже. Поэтому в самое ближайшее время они будут выдвигаться в сторону выполнения боевых задач», — заявил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 9 августа глава Башкирии посетил место боевого слаживания башкирского батальона имени Героя России, гвардии майора Александра Доставалова. Он сообщил, что задачей правительства Башкирии является обеспечить бойцам надёжный тыл, безопасность и спокойствие их семей. Также он сообщил, что в Башкирии ждут их возвращения домой с победой.

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