Шанхай, Китай, , 12:01 — REGNUM Ежегодный Шанхайский фестиваль науки, который стартует 20 августа и продлится одну неделю, продемонстрирует инновационную и технологическую мощь города во многих аспектах, сообщили местные власти, передает 16 августа газета China Daily.

Шанхай

На фестивале будут представлены достижения Шанхайского центра научно-технических инноваций за 13-й пятилетний период (2016-2020), а также то, как технологии поддержали усилия города по профилактике эпидемий и борьбе с ними во время последней волны COVID-19.

Еще одним важным событием является первая Шанхайская конференция по научным коммуникациям, которая состоится в день открытия фестиваля. В ходе конференции лауреаты Нобелевской премии, академики и ключевые лидеры общественного мнения обсудят пути содействия участию общественности в научной деятельности.

В этом году на фестивале науки будет проведено 1100 мероприятий, в том числе множество форумов, а также 658 виртуальных мероприятий. Выдающиеся ученые, в том числе член Китайской академии наук Ван Пинсянь и член Китайской инженерной академии Цзэн Итао пройдут по красной дорожке во время церемонии открытия фестиваля.

Во время фестиваля для публики будут открыты ряд научно-исследовательских институтов, финансируемых из-за рубежа, и 100 инновационных студий. Во время фестиваля также будут представлены десять маршрутов научного туризма в Шанхае, чтобы популяризировать эту дисциплину среди общественности.