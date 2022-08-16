Барнаул, 16 августа, 2022, 12:01 — ИА Регнум. С начала лета в Алтайском крае фиксируется снижение цен на продукты питания, сообщает 16 августа телеграм-канал правительства региона со ссылкой на данные управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

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Отмечается также, что по итогам июля индекс потребительских цен на продовольственные товары к предыдущему месяцу составил 98,6% (в июне 2022 года — 99,7%).

Наибольшее снижение цен в июле отмечено на плодоовощную продукцию. Так, капуста белокочанная свежая стала дешевле на 38,5%, картофель — на 18,8%, яблоки — на 7,7%, морковь – на 4,8%.

В связи с началом заготовки овощей нового урожая цены на плодоовощную продукцию на прилавках магазинов края снизились на 8,8%.

Овощи сегодня стоят дешевле, чем годом ранее: килограмм моркови подешевел с 77,89 рублей (начало августа 2021) до 57,04 рублей (начало августа 2022); килограмм капусты подешевел за год — с 34,47 до 25,59 рублей; стоимость кило картофеля снизилась с 49,53 до 46,78 рублей.

В сравнении с прошлым годом розничные цены стали ниже и на рыбу мороженную неразделанную, яйца куриные и ряд других товаров.

Напомним, июле 2021 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Алтайского края, включая малое предпринимательство, составила 32 377 рублей, что на 10,4% выше соответствующего периода прошлого года.

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