Пенза, , 12:05 — REGNUM Профилактическую работу по обеспечению безопасности на воде, противодействию лесным и бытовым пожарам, работу с несовершеннолетними жителями необходимо активизировать в Пензенской области. Соответствующую задачу 16 августа поставил глава региона Олег Мельниченко.

Олег Мельниченко Pnzreg.ru

«Надо обеспечить жёсткий контроль на пляжах, проявлять повышенное внимание к состоянию купающихся — исключить пребывание вблизи воды компаний, которые употребляют спиртные напитки», — указал он, добавив, что практически все утонувшие в этом году находились в состоянии алкогольного опьянения.

Активная рейдовая работа вместе с сотрудниками полиции является самой главной профилактикой гибели людей на воде, считает Мельниченко.

С установлением в Пензенской области четвёртого класса пожарной опасности глава региона обратил внимание на недопустимость лесных пожаров.

«Вход в леса сейчас закрыт, поэтому надо внимательно это контролировать. Соответствующую работу надо проводить вместе с представителями управления МЧС России, лесопожарной охраной и лесничествами», — отметил губернатор.

Также следует усилить работу комиссии по делам несовершеннолетних, повысить уровень профилактических противопожарных мер, касающихся жилья асоциальных семей и представителей маломобильных групп граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, по состоянию на 15 августа в Пензенской области ликвидировали 12 лесных пожаров, пройденная огнем площадь превысила 16 гектаров.

С целью выявления и предотвращения возникновения пожаров в лесном массиве региона увеличено количество патрулирований.

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