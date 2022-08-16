Москва, 16 августа, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Ирина Филатова (КПРФ) обеспокоена тем, что Минздрав не отвечает на вопросы про статистику заболевших COVID-19 уже вакцинированных граждан.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Мы трепетно следим за статистикой заражений привитых иностранцев. Но вот мне бы очень хотелось знать статистику отечественную по этому вопросу. И ведь она есть, но только под семью замками. Множество депутатов и недепутатов делали тысячи запросов в Минздрав. Но — нет. Остаётся только догадываться, что под этими семью замками сокрыто. Подспудно терзает подозрение: если эти данные так отчаянно скрывают, то есть причина. Какая?» — рассуждает Филатова в телеграм-канале.

Парламентарий обратила внимание на то, что западная вакцина дала сбой. Генеральный директор американской фармкомпании Pfizer Альберт Бурла, который делал прививку от коронавируса четыре раза, заболел COVID-19. Множество подобных случаев фиксируется у привитых Moderna и вакцинами других производителей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава американской транснациональной корпорации Pfizer Бурла, который получил четыре дозы вакцины Pfizer-BioNTech против коронавируса SARS-CoV-2, сдал положительный тест на COVID-19.

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