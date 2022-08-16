Москва, 16 августа 2022, 11:59 — REGNUM За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Москве увеличилось на 23 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 16 августа официальным порталом о распространении коронавируса в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Отметим, что днём ранее число официально подтвержденных смертей пациентов с коронавирусом в столице достигло 22.
Всего же с начала распространения коронавируса от COVID-19 в Москве скончались 44 773 человека.
Читайте ранее в этом сюжете: Заболеваемость COVID-19 в Подмосковье продолжает снижаться
Читайте развитие сюжета: Ещё четыре человека стали жертвами COVID-19 в Подмосковье