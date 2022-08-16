Усть-Донецкий район, Ростовская область, , 11:59 — REGNUM Лесной пожар, разбушевавшийся в Усть-Донецком районе Ростовской области днём 15 августа, уничтожил семь жилых домов. Об этом 16 августа в своём телеграм-канале сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Пожар

«Пожаром уничтожено семь жилых домов, в которых проживало 17 человек, в том числе четверо детей», — уточнил глава региона.

По словам Голубева, муниципальная комиссия займётся оценкой материального ущерба, нанесённого разгулом огненной стихии.

ИА REGNUM сообщало, что в Усть-Донецком районе объявлен режим ЧС в связи с действующим лесным пожаром. Огонь распространился на площади 136 гектаров. В тушении пожара принимают участие экипаж Ил-76 и борт Ми-8.