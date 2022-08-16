Пекин, 16 августа, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Смелый шаг президента России Владимира Путина по отказу от доллара при проведении оплаты в качестве меры стабилизации собственной валюты побудил другие страны последовать примеру России, пишет китайская Global Times.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«Мысль о том, что США могут захватить активы любого, кто отказывается подчиняться диктату Вашингтона, действительно нервирует, что в настоящее время побуждает всё больше стран диверсифицировать свои резервные активы, отказываясь от американского доллара», — отмечает издание.

Отмечается, что многие государства «проснулись» на фоне активного использования Соединенными Штатами в последние годы доллара «в качестве оружия». Эти страны начали экспериментировать с торговлей национальными валютами и использованием других платежных систем.

Действия российского руководства по отказу от доллара являются «самой радикальной из мер дедолларизации, принятых суверенным государством».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года президент России Владимир Путин заявил о переводе оплаты поставок газа в недружественные страны Евросоюза в рубли, после чего был подписан соответствующий указ.

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