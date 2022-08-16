Вашингтон, , 11:57 — REGNUM Новая часть фильма «Пила» от американского режиссера Кевина Гротерта выйдет 27 октября 2023 года. Заявление об этом появилась на сайте bloody-disgusting.

Пила-Спираль Twisted Pictures

Известно, что проектом займутся киностудии Lionsgate и Twisted Pictures. Продюсерами останутся Марк Бург и Орен Коулс, которые говорят, что прислушались к просьбам фанатов, и усердно работают над созданием фильма, который понравится как поклонникам «Пилы», так и любителям ужасов.

Напомним, что «Пила» — это серия фильмов в жанре ужасов, первая часть которой вышла в 2004 году. Последней частью франшизы является «Пила: Спираль», которая вышла в 2021 году.