Париж, 16 августа, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон проведет новые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Le Parisien со ссылкой на Елисейский дворец.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

«Эммануэль Макрон снова позвонит президенту Украины во вторник, 16 августа», — сообщает Елисейский дворец, официальная резиденция президента Франции.

Последний телефонный разговор между лидерами Франции и Украины датируется началом августа.