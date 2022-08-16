Москва, 16 августа, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Заявления министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о том, что находящимся на территории прибалтийской республики на основании вида на жительство (ВНЖ) зарубежным гражданам нужно учесть возможность его аннулирования за выступления против демонтажа советских памятников, прокомментировала 16 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Это прямая угроза от представителя власти. Угроза не просто свободе слова, плюрализму, исторической правде, правам и свободам человека. Это угроза эстонской государственности, которую 40 лет выстраивали по демократическим лекалам», — написала она в своём сообщении.

Также Захарова отметила, что в этом случае основополагающие для демократии принципы оказались подорваны политиками Эстонии, являющимися «проводниками воли англосаксонской метрополии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство страны приняло решение демонтировать расположенный в Нарве советский военный памятник — танк Т-34 и убрать его из города.