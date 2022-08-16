Шанхай, Китай, , 11:57 — REGNUM Соучредитель и генеральный директор американской компании по производству электромобилей (EV) Tesla Илон Маск отпраздновал в Twitter выпуск миллионного автомобиля Tesla шанхайской «Гигафабрикой», несмотря на попытки властей США порушить глобальные цепочки поставок, сообщает 15 августа в своей статье автор газеты Global Times.

Tesla Bill Dickinson

На фоне сбоев в цепочке поставок, вызванных пандемией COVID-19 и действиями США по разъединению, шанхайский завод Tesla обеспечил треть общего объема мирового производства Tesla всего за несколько лет производства. Мощность завода в Шанхае значительно превзошла ожидания и стала незаменимым стержнем глобальных амбиций Tesla.

Проблемы с цепочкой поставок ранее были серьезной проблемой для Tesla. Компания, по словам Маска, уже много лет переживает «ад в цепочке поставок». Маск в июне назвал новые заводы Tesla в Остине, штат Техас, и Берлине «гигантскими денежными печами». Для сравнения, шанхайский завод явно стал источником уверенности Маска.

Некоторые западные СМИ ранее утверждали, что противоэпидемические усилия Китая по борьбе со вспышкой Omicron в Шанхае «сорвали второй квартал Tesla», но Tesla сообщила в своем отчете о доходах, что завод в Шанхае достиг «самого высокого ежемесячного производства автомобилей в истории» в июне. Более того, экспорт шанхайской фабрики неоднократно достигал новых максимумов. Маск заявил после того, как Tesla опубликовала свой отчет о доходах, что, если не произойдет ничего неожиданного, Tesla «может установить новый рекорд производства во второй половине этого года».

Успех завода Tesla в Шанхае свидетельствует о быстрорастущем секторе электромобилей в Китае и его уникальных преимуществах как глобального производственного центра. Завод добился значительного объема производства, несмотря на множество проблем, что говорит о стабильности цепочки поставок в дельте реки Янцзы с центром в Шанхае и эффективно опровергает нападки иностранных СМИ на устойчивость китайской экономики, заявляет автор.

«Небольшая клика, возглавляемая США, настаивает на разделении глобальных цепочек поставок, пытаясь использовать политическое принуждение, чтобы вытеснить компании с китайского рынка. Западные пропагандистские машины и аналитические центры не жалеют усилий, чтобы очернить китайское производство и цепочки поставок», — отмечает автор Global Times.

Приводится пример The Wall Street Journal, которая в мае сообщила, что противоэпидемические меры в Шанхае «вновь обостряют проблемы с цепочками поставок для американских компаний», таких как Apple, GE и Estée Lauder. В июне CNBC заявил, что меры по борьбе с эпидемией в Шанхае усилили давление на глобальную цепочку поставок.

«Эти предсказатели судьбы всегда пытаются уловить любое локальное негативное явление и преувеличить его в своих неустанных попытках изобразить Китай источником дестабилизации глобальной цепочки поставок. Фактически, Китай играет ключевую роль в поддержании глобальной цепочки поставок. Успех шанхайского завода Tesla — не единичный случай. Есть много других иностранных компаний, которые извлекают выгоду из устойчивых цепочек поставок в Китае», — продолжает он.

Согласно статистике Китайского совета по содействию международной торговле, 91% предприятий, финансируемых из-за рубежа, сохранили или расширили масштабы своего бизнеса в Китае во втором квартале, демонстрируя уверенность предприятий, финансируемых из-за рубежа, в высокой устойчивости китайской экономики и сети цепочек поставок.

В процессе интеграции в глобальную цепочку поставок Китай создал относительно целостную производственную систему и стал ключевым участником и участником глобальной цепочки поставок, сформировав модель, которую трудно воспроизвести и заменить другими странами. Любая разумная иностранная компания выбрала бы китайский рынок. Они все чаще призывают США уменьшить политическое вмешательство и не действовать против тенденции глобализации, отметил он.