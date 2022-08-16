Красногорск, , 11:57 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье вновь снижается. Об этом свидетельствует опубликованная 16 августа статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 866 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 731 случай меньше аналогичного показателя 15 августа. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1 597 человек, а днём ранее — у 2 399 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 23 909 новых случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Заболеваемость COVID-19 в Москве продолжает идти на спад