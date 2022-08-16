Красногорск, 16 августа, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье вновь снижается. Об этом свидетельствует опубликованная 16 августа статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 866 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 731 случай меньше аналогичного показателя 15 августа. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1 597 человек, а днём ранее — у 2 399 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 23 909 новых случаев заражения коронавирусом.