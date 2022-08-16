16 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили статью обозревателя Саймона Тисдалла для The Guardian, в котором он отметил, что страны Европы, охваченные паникой в связи с подорожанием энергии и продовольствия, могут уже зимой нанести киевскому режиму предательский удар.

Оксана Переможенко, , 12:48 — REGNUM Страны Европы, охваченные паникой в связи с подорожанием энергии и продовольствия, могут уже зимой нанести киевскому режиму предательский удар. К такому выводу пришел обозреватель Саймон Тисдалл, о чем он написал в статье для The Guardian.

Несварение Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Аналитик считает, что общественное возмущение украинским конфликтом уступает место беспокойству в связи с ростом стоимости энергии и продуктов питания. Эксперт также пришел к выводу, что в определенный момент Европейский союз для облегчения экономической боли Европы может заставить Украину подписать временное мирное соглашение с Российской Федерацией.

«Возникает неудобный, даже тревожный вопрос: должны ли украинцы готовиться к удару в спину этой зимой?» — поинтересовался он.

Статью обозревателя Саймона Тисдалла для The Guardian обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения не понимают, зачем перемирие, о котором пишет автор, нужно России. Были и те, кто указал на то, что Западу и Украине нет веры и они не соблюдают взятые на себя обязательства, а посему России нужно идти до конца. В целом, многие согласились с тем, что для Запада свои интересы превыше всего.

«Нациков надо добивать. И зима — лучший период для завершения разгрома нацистов», — отреагировал Андрей К.

«А России-то зачем временное перемирие?» — не понимает Irina G.

«Надеюсь, Россия не пойдёт на это. Перемирие можно подписать, когда армия России будет стоять во Львове», — добавил один из участников обсуждения.

«Кто кого пересидит. У России ресурсы. У них деньги. Ресурсы дорожают. Деньги обесцениваются. В какой-то момент держатели ресурсов откажутся от денег и перейдут на бартер. Что у вас есть кроме денег? Чем заплатить сможете? Золото в слитках, золото скифов, оборудование, предприятия, патенты, специалисты. Земля. Всё, что они сделали с нами в 90-е, с Украиной сейчас, они хлебнут сами. Сидим и наблюдаем», — отметил Игорь К.

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«Я лично не верю Европе, дать передышку на зиму, а потом смотреть, как обиженная ливерная (Шольц — О. П.) и Макрон вместе с Байденом снова будут пичкать оружием, может, уже не Украину, а Польшу, Румынию и Прибалтику и заставлять их воевать с нами… Нет уж, спасибо… Европа должна не просто пережить зиму, но и сделать выводы, подписать бумаги, которые Путин подготовил ещё в 2021 году, и свалить со своим оружием за пределы Рейна!» — написал Ден К.

«Мы уже видели соглашение с украинцами. Минские. Спасибо, не надо», — пишет еще один участник обсуждения.

«Ну, во-первых многолетние военные действия никто вести не будет и уж тем более с этими всеми уродами подписывать какие-либо соглашения, чтоб Европе не было больно. Вас предупреждали. А теперь мы сделаем как нам надо, абсолютно без оглядки на Европу, Америку и Украину. Хватит этих плясок на костях. Даже не приходите», — отреагировала Ксения.

«Уж нет — «до последнего украинца» значит до последнего украинца и никак не раньше!» — с сарказмом добавил Robert S.

«Нам не нужно «временное» мирное соглашение», — подчеркнула Татьяна А.

«И вправду. Им переобуться и сказать: чем могли — помогли, а теперь вы уже сами, — ничего не стоит. Украинцы украинцами, а свои интересы превыше всего», — отметила Anna.

«Саакашвили тоже верил, что весь запад с ним. Теперь о нем даже не вспоминают. Ну ничему чужой опыт не учит!» — напомнила Olga.

«Да уж, подписывать временные соглашения, это они мастера. Не поддаваться на провокации», — призвал Aldo6773.

«Зима близко… Сейчас уже за счёт соседей газ хотят делить, и это лето не закончилось. Зерно с Украины всё вывезут, и зимой незалежников никто греть и кормить не будет, а голой солидарностью даже вшей не накормишь», — подытожил Владимир В.