Луганск, 16 августа, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Школа и жилые дома разрушены в посёлке Родаково в ЛНР. Украинские войска выпустили по нему ракеты из американской РСЗО HIMARS, сообщает 16 августа представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

U. S. Department of Defense РСЗО HIMARS

Посёлок Родаково в Славяносербском районе обстреляли ночью. По предварительным данным, выпущены четыре ракеты с применением РСЗО HIMARS.

«Разрушена школа и повреждено более десяти жилых домов. Дополнительная информация уточняется», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что хвалёное западное оружие вроде РСЗО HIMARS или дальнобойных гаубиц, поставленное Киеву, «перемалывается в боях».

Читайте также: Шойгу заявил о развенчании мифа о «супероружии» стран Запада