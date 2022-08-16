В Свердловской области выздоровели более 441 тыс. пациентов с COVID-19
Екатеринбург, 16 августа, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В Свердловской области от COVID-19 излечились ещё 236 пациентов. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
По состоянию на 16 августа болезнь победили уже 441 198 человек. Подтверждено 457 145 случаев заражения коронавирусом, из которых 574 — за прошедшие сутки.
Госпитализированы ещё 105 пациентов с COVID-19. Летальных исходов от ковида 15 августа не зарегистрировано.