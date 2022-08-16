Екатеринбург, 16 августа, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В Свердловской области от COVID-19 излечились ещё 236 пациентов. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 16 августа болезнь победили уже 441 198 человек. Подтверждено 457 145 случаев заражения коронавирусом, из которых 574 — за прошедшие сутки.

Госпитализированы ещё 105 пациентов с COVID-19. Летальных исходов от ковида 15 августа не зарегистрировано.