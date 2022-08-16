Ставрополь, , 11:56 — REGNUM В Ставропольском крае пойдет под суд судья, получивший взятку в размере 1 млн рублей. В коррупционном преступлении обвиняют бывшего судью Георгиевского районного суда Вадима Петрова, сообщили 16 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Взятка Ksonline.ru

Из подробностей дела известно, что в октябре 2020 года экс-судья получил от адвоката денежные средства в особо крупном размере за вынесение более мягкого приговора. Речь шла о деле, в котором обвинялся в участии в преступном сообществе местный житель. За 1 млн рублей судья был готов назначить ему менее длительный срок лишения свободы. Однако преступление было пресечено сотрудниками УСФБ. После передачи денежных средств судью задержали.

Уголовное дело возбудили с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ по обращению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на Ставрополье обвинили во взятке судью Минераловодского городского суда в отставке Николая Кайшева. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы условно со штрафом в размере 1 млн рублей. Однако сумма взятки в тот раз была существенно меньше случая с Петровым — всего 50 тыс. рублей.