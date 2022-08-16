Москва, 16 августа 2022, 11:54 — REGNUM Версию инцидента с детонацией снарядов в Джанкойском районе Республики Крым 16 августа выдвинул военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
Он уточнил, что почерк работы похож на действия SAS — особого авиационного подразделения ВС Великобритании, отметив, что такая работа «по вспышкам» не слишком результативна.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 16 августа в Джанкойском районе республики Крым произошла детонация боеприпасов на площадке хранения в воинской части. Известно о двух пострадавших среди местного населения, около двух тысяч человек эвакуировано. Также утром 16 августа в Джанкое загорелась трансформаторная подстанция, огонь локализовали.