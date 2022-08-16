Москва, 16 августа, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Версию инцидента с детонацией снарядов в Джанкойском районе Республики Крым 16 августа выдвинул военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«В Крыму действует ДРГ (диверсионно-разведывательная группа — прим. ИА REGNUM). ДРГ сработала по штабу ВМФ в Севастополе. Затем была Новофёдоровка, теперь Джанкой. Судя по маршруту диверсий — ДРГ уходит из Крыма», — написал в своём телеграм-канале Леонков.

Он уточнил, что почерк работы похож на действия SAS — особого авиационного подразделения ВС Великобритании, отметив, что такая работа «по вспышкам» не слишком результативна.

«К тому же работает ДРГ исключительно ночью… Но и наши контрразведчики не спят. Пожелаем им удачной охоты», — написал Леонков.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 16 августа в Джанкойском районе республики Крым произошла детонация боеприпасов на площадке хранения в воинской части. Известно о двух пострадавших среди местного населения, около двух тысяч человек эвакуировано. Также утром 16 августа в Джанкое загорелась трансформаторная подстанция, огонь локализовали.