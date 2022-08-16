Москва, , 11:54 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве вновь снижается. Об этом свидетельствует опубликованная 16 августа статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 5 530 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 204 случая меньше аналогичного показателя 15 августа. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 5 734 человек, а днём ранее — у 7 020 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 23 909 новых случаев заражения коронавирусом.

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