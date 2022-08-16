Сеул, 16 августа, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Более половины компаний Южной Кореи выступают за развитие экономического сотрудничества и улучшение корейско-японских отношений. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей агентства Global Research.

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Согласно результатам опроса, проведенного с 27 июля по 2 августа среди представителей 207 компаний с количеством сотрудников не более 30 человек, 57% респондентов выступают за поиск путей разрешения двусторонних споров и развитие экономического сотрудничества.

Более половины участников опроса считают, что Сеул и Токио должны сосредоточиться на сотрудничестве в рамках крупных многосторонних торговых соглашений, включая Региональное всеобъемлющее экономическое партнёрство (RCEP) и Индо-Тихоокеанская экономическая структура (IPEF).

Более трети респондентов также выражают надежды на то, что улучшение двусторонних отношений окажет положительное влияние на инвестиционные настроения и создание рабочих мест.