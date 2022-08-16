Усть-Донецкий район, Ростовская область, , 11:53 — REGNUM Причиной лесного пожара, вспыхнувшего днём 15 августа в Усть-Донецком районе Ростовской области, стал горящая трава на землях сельхозназначения. Об этом 16 августа в своём телеграм-канале сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Лес Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Из-за перехлеста проводов линий электропередачи там вчера загорелась сухая растительность на землях сельхозназначения, затем огонь перешёл на лес. Площадь лесного пожара — 136 га. В Усть-Донецком районе объявлена чрезвычайная ситуация», — написал Голубев.

Координирует работы по тушению лесного пожара в Усть-Донецком районе первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

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