Томск, 16 августа, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Томской области общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 134 817. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Тест на коронавирус

За минувшие сутки выявлен 121 новый случай инфицирования, 22 заразившихся госпитализированы в ковидные стационары.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 132 222 человека, в том числе 21 за сутки. Жертвами коронавируса стали 878 пациентов.