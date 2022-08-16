Москва, , 11:53 — REGNUM Российская студия Mundfish показала новый скриншот ранее анонсированной игры Atomic Heart. Изображение появилось в официальном Telegram-канале разработчика.

Atomic Heart Скриншот из игры Atomic Heart

Под скриншотом студия рассказала, о возможности использования обеих рук во время боя. Также на скриншоте можно увидеть интерфейс игры и элементы управления геймпада Xbox.

Напомним, что Atomic Heart — это однопользовательская шутер от первого лица. Действие игры происходит в альтернативном СССР, а игроку предстоит исследовать предприятия, захваченные восставшими роботами.

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