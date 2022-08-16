Москва, 16 августа, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В России планируют ввести максимальную планку для денежных переводов физических лиц без открытия счета в случае упрощённой идентификации в 60 тыс. рублей. Соответствующий законопроект подготовил Росфинмониторинг, пишет 16 августа «Коммерсант».

Дарья Антонова ИА REGNUM Денежные переводы

Также ведомство предлагает и другие изменения. В частности, отменить норму, по которой банк может самостоятельно осуществлять заполнение расчётных документов плательщиков с использованием информации, полученной от плательщиков.

При этом в законопроекте есть и послабления, в том числе при переводе до 100 тыс. рублей физлицам можно будет не указывать прописку. Изменения предлагается внести в антиотмывочный закон (115-ФЗ) и закон о национальной платёжной системе.

ИА REGNUM ранее сообщало, новый порог для ежемесячного перевода долларов за рубеж для физических лиц установлен Банком России.

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