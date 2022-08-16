Москва, 16 августа 2022, 11:51 — REGNUM Оголтелая русофобская политика официальной Риги угрожает будущему прибалтийского государства, в Латвии могут появиться свои «ЛНР» и «ДНР». Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 августа, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.
Министерство юстиции Латвии работает над законом, который предусматривает ограничение использования русского языка на рабочих и в общественных местах. Латвия уверенно идет по пути Украины, полагает Миронов.
«Реабилитация, а затем героизация военных преступников, война с памятниками советской эпохи, насаждение национализма и гонения на русский язык. Похоже, латвийским лидерам не приходит в голову, что дело дойдет до того, что на востоке страны появятся свои ДНР и ЛНР — например, Двинская и Латгальская народные республики. А напрасно — самое время задуматься», — предупредил Миронов.
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