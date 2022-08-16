Москва, 16 августа, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Оголтелая русофобская политика официальной Риги угрожает будущему прибалтийского государства, в Латвии могут появиться свои «ЛНР» и «ДНР». Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 августа, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

Министерство юстиции Латвии работает над законом, который предусматривает ограничение использования русского языка на рабочих и в общественных местах. Латвия уверенно идет по пути Украины, полагает Миронов.

«Реабилитация, а затем героизация военных преступников, война с памятниками советской эпохи, насаждение национализма и гонения на русский язык. Похоже, латвийским лидерам не приходит в голову, что дело дойдет до того, что на востоке страны появятся свои ДНР и ЛНР — например, Двинская и Латгальская народные республики. А напрасно — самое время задуматься», — предупредил Миронов.