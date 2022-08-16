Вашингтон, 16 августа, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Американская медиа-компания Nexstar Media Group приобретает 75% акций телеканала The CW. Информация об этом появилась на сайте Variety.

Скриншот официального сайта канала The CW Кадр из сериала «Флэш»

Бывшие совладельцы Warner Bros Discovery и Paramount Global сохранят за собой по 12,5% акций CW и продолжат производить сценарии для канала. Исполнительный директор сети Марк Педовиц останется на своей должности.

Напомним, что канал The CW был запущен 18 сентября 2006 года. На нем выходят такие сериалы, как «Флэш», «Ривердейл», «Стрела» и «Супергерл».