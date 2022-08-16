Москва, 16 августа, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Главе Минприроды Александру Козлову будут представлены предложения для решения проблем мусорной реформы, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорная реформа

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал проведение в сентябре 2022 года парламентских слушаний, которые будут посвящены вопросам мусорной реформы.

По словам Кошелева, новая методика Минприроды меняет правила определения нормативов накопления отходов, ведомство предлагает людям оплачивать не реальный факт вывоза, а некие нормативы, рассчитанные регоператором.

«Проблема в том, что на текущий момент у профильных органов власти Российского экологического оператора и Росприроднадзора разнится статистика даже по фактическому объему ТКО на десятки миллионов тонн. В денежном выражении это миллиарды рублей. Отсюда большое сомнение, что прогнозные расчеты окажутся объективными. Такие изменения однозначно не будут в пользу граждан. Тариф опять увеличится, а получим ли мы результат — неизвестно», — отметил депутат в своём телеграм-канале.

Кошелев пояснил, что с 2019 года население стало платить в разы больше за вывоз ТКО и положительного эффекта мусорной реформы в большинстве городов России пока не увидели.

«Она идет уже четвертый год. Регоператоры стали монополистами. Однако, во многих регионах ситуация только ухудшилась. Эффективности большинства регоператоров хватает только на то, чтобы выставлять населению повышенные платежи за вывоз мусора», — добавил парламентарий.

Кошелев напомнил, что на «правительственном часе» в Госдуме министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов признал, что реформа действительно буксует и о путях решения проблемы пообещал ответить на осенней сессии.

«Она начинается в сентябре. За прошедшее время проблема перешла в разряд вопиющих, а вопросов к министру накопилось еще больше. Не вижу никакой целесообразности в реформе, весь смысл которой заключается только в обдирании населения в пользу специально созданных под это монополий. На встречу с министром подготовим во фракции ЛДПР свои предложения», — заключил депутат.